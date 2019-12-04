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صنعاء - ياسمين الخيامي - اقرب المقربين للشهيد عدنان الحمادي يفجر مفاجأة مدوية عن مصير القاتل الذي نفذ العملية الغادرة ويكشف معلومة جديدة وخطيرة عن شقيق الحمادي ( صورة )

2019/12/04 الساعة 06:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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