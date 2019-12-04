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شاهد شقيقة رونالدو الحسناء والفاتنة الجمال تنهار وتبكي من شدة القهر وتذرف الدموع لهذا السبب الصادم 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد شقيقة رونالدو الحسناء والفاتنة الجمال تنهار وتبكي من شدة القهر وتذرف الدموع لهذا السبب الصادم 

2019/12/04 الساعة 06:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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