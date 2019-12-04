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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيرباص تختبر أول نموذج للتاكسي الطائر في 2020
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، اعتزامها إجراء رحلات تجريبية لأول طراز للتاكسي الطائر في ألمانيا، العام المقبل.
وصرح جريجور فون كروزيل، المتحدث باسم المجموعة، أن من المنتظر أن يتم تسيير رحلات الطراز "سيتي إيرباص" في ساحة بمنطقة مانشينج القريبة من مدينة انجولشتات، مشيراً إلى وجود ساحة كافية للرحلات الجوية في هذه المنطقة.
وأضاف فون كروزيل أن الطراز "سيتي إيرباص" تمت تجربته بالفعل بنجاح في مصنع المروحيات بمدينة دوناوفورت، ولفت إلى أن تحليق التاكسي الطائر في هذه التجارب كان على ارتفاعات قريبة من الأرض، كما أن طائرة الركاب المسيرة كانت مربوطة بحبل.
وأوضح المتحدث أن السبب في عدم ترك التاكسي الطائر يحلق بحرية في تلك الاختبارات، يرجع إلى قرب مكان الاختبار من حدود مدينة أخرى.
يذكر أن الطائرة الكهربائية مزودة بثماني مراوح، وتستطيع الإقلاع والهبوط عمودياً، وتستطيع نقل ما يصل إلى 4 ركاب بدون طيارين في مسارات ثابتة على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.
كانت إيرباص طرحت نموذجها للتاكسي الطائر في مارس/آذار الماضي، كما تعمل شركات أخرى في الوقت الراهن على هذه التقنية، وتعتزم طرح تاكسيات طائرة خلال السنوات المقبلة.
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