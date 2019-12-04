عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن عدن: لن نسمح بعودة مليشيات الإخوان مرة أخرى لعدن

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب، أنه لن يسمح بعودة نشاط مليشيات الإخوان الإرهابية في عدن تحت إي مبررات سياسية.



وحذر النقيب من مليشيات الإخوان، موضحا أن إدارة أمن عدن وأجهزتها الأمنية قدمت عشرات الشهداء ومئات الجرحى في سبيل تطهير عدن من الخلايا الإرهابية المدعومة من قبل دول إقليمية.

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وأشار إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية ومداهمة أوكارها بالإضافة إلى القبض على العشرات من البلطجية المدعومين من قبل مسؤولين في حكومة الشرعية، الذين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم عشرات من جرائم القتل و التقطع والحرابة والسرقة بحق مواطنين أبرياء بهدف إظهار مدينة عدن كمدينة غير آمنة .

ولفت النقيب إلى أن إدارة أمن عدن عازمة وبقوة على ملاحقة العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون التي نفذت عمليات الاغتيال الأخيرة والتي وطالت كادرين أمنيين في عدن عرف عنهما الكفاءة والخبرة هما " الشهيد الرائد صلاح الحجيلي مدير البحث الجنائي بشرطة المنصورة والشهيد الرائد سالم الأهطل مدير قسم البحث الجنائي بشرطة العريش الذي تم اغتياله مساء الثلاثاء في منطقة العريش .

وأوضح أن أجهزة الأمن تواصل البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن الجناة وسيتم القبض عليهم ودك الأوكار التي ينطلقون منها وتقديمهم للعدالة وكشف كافة الأسماء التي تقف خلفهم للرأي العام وبالأدلة والبراهين .