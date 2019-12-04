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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مدير البرنامج السعودي يزور قشن لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قام مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن سعيد الزهراني، أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى مديرية قشن للاطلاع على المشروعات التي ينفذها البرنامج بالمديرية.
وزار الزهراني مستشفى قشن الريفي حيث طاف بمختلف أقسامه ، مبديا استعداد البرنامج تقديم ما يحتاج المستشفى من أجهزة ومعدات طبية لتحسين مستوى خدماته والعمل على إعادة تأهيله وترميمه وتزويده بكادر طبي مؤهل .
كما تفقد ،سير العمل بمشروع إنشاء مدرسة ثانوية والذي ينفذ بتمويل من البرنامج والمكونة من 12 فصلا دراساي مع الملحقات من مكاتب وقاعات ومختبر.
وخلال الزيارة أكد الزهراني، استعداد البرنامج حفر 6 آبار ارتوازية لمشروع مياه قشن.
وشملت الزيارة محطة الكهرباء والاطلاع على العجز في الطاقة التوليدية وتهالك المولدات الموجودة والحاجة الملحة لتزويد المحطة بمولدات إسعافية .
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