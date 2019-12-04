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عدن - ياسمين التهامي - شاهد آخر ما قال وأبكى الجماهير!واختتم كلماته بـ مزحة...تركته أسرته وحيدًا ...اللحظات الأخيرة قبل رحيل شعبان عبد الرحيم مؤلمة للغاية

استيقظ الوسط الفني صباح اليوم على خبر وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، ورغم إحياء المطرب الشعبي لحفلة غنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، منذ أيام قليلة في المملكة العربية السعودية، إلا أن ظهوره على كرسي متحرك هو ما أثار القلق حول حقيقة الحالة الصحية للفنان الراحل. تفاصيل الساعات الأخيرة جديد اب برس : ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ بحسب مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري، فإن المطرب الشعبي كان يتردد إلى المستشفى في الشهور الأخيرة بصفة شبه دورية، حيث كان يعاني من مشاكل صحية، وإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، وانتفاخ رئوي بسبب كثرة التدخين. المصدر أكد أن شعبان دخل المستشفى مساء أمس، وتوفي صباح اليوم نتيجة انسداد رئوي، كما أن حالته الصحية خلال الفترة الماضية لم تكن مستقرة. شعبان دخل المستشفى بمفرده، وتوفي أيضاً بمفرده صباح اليوم، خصوصاً أنه كان يذهب بشكل دوري للمستشفى، ولم يتوقع أحد من أسرته تدهور حالته بهذا الشكل المفاجئ، وخصوصاً بعد إحيائه لحفلته الأخيرة منذ أيام. آخر كلمات شعبان عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية، تحدّث الراحل شعبان منذ أيام عن سبب ظهوره جالساً على كرسي متحرك في حفلات موسم الرياض وقال :”كانت رجلي مكسورة ولما قالوا لي تعالى في نمرة في السعودية، قلت لهم أنا تعبان بس قالوا لازم تيجي وهنجيب لك كرسي تقعد عليه”. ثم أضاف مازحاً: “أنا كدا كدا مش محتاج رجلي في حاجة وأنا بغني”.

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