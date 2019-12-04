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عدن - ياسمين التهامي - " صور + فيديو " بعد ضبطهم في سهرة ماجنة داخل فندق...جلد جماعي لشباب وفتيات... مفاجأه من اي الدوله!!

تعرض عدد من الفتيان والفتيات للجلد القاسي في مقاطعة إتشيه الإندونيسية بعد ضبطهم داخل غرفة الفندق وهم يستمتعون بسهرتهم المختلطة الماجنة. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” اللحظات التي جُلد فيها المضبوطين البالغ عددهم 12 شخص، على أعين المواطنين بعد قضائهم عدة أشهر في السجن نتيجة انتهاكهم الشريعة الإسلامية وضبطهم في غرفة خارج نطاق الزواج. وفي حديثه، أشار رئيس هيئة الأمر بالمعروف المحلي مروان : “أن هذا القانون وُضع ليكون له تأثير رادع ، ليس فقط بالنسبة للمجرمين وإنما للمتفرجين الذين يشاهدون الضرب”. يُذكر أن جماعات حقوق الانسان انتقدت هذا النوع من العقاب كما دعا رئيس اندونيسيا “جوكو ويدودو” لانهائه، لكن هذه الممارسات تحظى بتأييد واسع بين سكان مقاطعة آتشيه، التي يعيش بها 5 ‪ ملايين مسلم. جديد اب برس : ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​

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