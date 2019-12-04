شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سعودي يطلق اقوى تحذير للمغتربين والسعوديين ويهيب بالجميع عدم اخذ “إبرة الإنفلونزا” التي تمنحها المستشفيات مجانا لأنها تسبب أمراض فتاكة وقاتلة للصغار والكبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب سعودي يطلق اقوى تحذير للمغتربين والسعوديين ويهيب بالجميع عدم اخذ “إبرة الإنفلونزا” التي تمنحها المستشفيات مجانا لأنها تسبب أمراض فتاكة وقاتلة للصغار والكبار

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كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يطلق اقوى تحذير للمغتربين والسعوديين ويهيب بالجميع عدم اخذ “إبرة الإنفلونزا” التي تمنحها المستشفيات مجانا لأنها تسبب أمراض فتاكة وقاتلة للصغار والكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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