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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصور التي ابكت ملايين العرب لفنان شهير وشجاع الهب حماس الجميع وهاجم اسرائيل بقوة ..شاهد كيف ظهر عاجزا وضعيفا قبل وفاته ( 2 صور صادمة )

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للمطرب الشعبي الراحل، شعبان عبدالرحيم، في آخر ظهور له قبل وفاته عن عمر يناهز 62 عاماً، في مطار القاهرة الدولي وخلال آخر حفل له في السعودية في الرياض، الذي أحياه المطرب، وهو جالس على كرسي متحرك.

وظهر شعبان عبدالرحيم في الصورة التي تم إلتقاطها وهو على الكرسي المتحرك وبجواره شخصين أحدهما عامل بمطار القاهرة؛ وبدت صحته جيدة.

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