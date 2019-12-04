بذريعة منع الاختلاط... الحوثيون يغلقون عدداً من المقاهي في العاصمة صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، على إغلاق عدداً من المقاهي؛ بذريعة منع الاختلاط.

وقالت مصادر محلية خاصة لـ "يمن شباب نت"، "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية بدأت خلال اليومين الماضيين بشن حملة واسعة بمناطق متفرقة من أمانة العاصمة، وأغلقت عدداً من المقاهي تحت مبررات واهية، منها منع الاختلاط.. معتبرين وجودها من أسباب تأخير النصر" حسب زعمهم.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية أغلقت بيت المعرفة في حي نواكشط بصنعاء، والذي يضم بداخله مقهى ومكتبة وقاعة للاحتفالات وذلك بذريعة منع الاختلاط.

وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت قد أغلقت في وقت سابق العديد من المقاهي من بينها سمسرة وردة في صنعاء القديمة؛ وذلك في إطار التضييق على الحريات وقمع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عمدت خلال السنوات الماضية إلى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها تحت مسميات عديدة والتي من أبرزها محاربة ومنع الاختلاط خصوصاً في الأماكن العامة والجامعات الحكومية.