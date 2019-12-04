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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرت 3 أيام..انتقالي عدن يختتم ورشة إعداد الخطط السنوية صور الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 شهد حي ريمي بمديرية المنصورة، أمس الثلاثاء، اختتام ورشة العمل الخاصة التي نظمها المجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، والتي تناولت إعداد الخطط السنوية للقيادة ونوابهم في الهيئة التنفيذية.

Advertisements وخلال الورشة تعرف المشاركون على الطرق الصحيحة والسليمة لإعداد الخطة السنوية للقيادة المحلية للمجلس . و قدم المشاركون خلال الورشة ،جُملة من المداخلات والمحاور المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج على الواقع العملي وفقاً للاتجاهات الرئيسية لعمل المجلس الانتقالي.

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