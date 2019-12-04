أستدرجته بعد أن غازلها ففوجئ بما لم يتوقعه

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظن شاب أن الحظ ابتسم له عندما قام بمغازلة شابة فاتنة ردت عليه بابتسامة خفيفة، لكن الأمر لم يكن كذلك. وبعد الابتسامة المفخخة استدرجت الشابة الرجل، الذي غازلها بمنطقة بنيد القار في الكويت، إلى موقف سيارات قريب؛ ليجد نفسه في وضع صعب، إذ تفاجأ بصديقها وهو ينتظره غاضبا قبل أن يعتدي عليه بالضرب؛ ما أدى إلى إصابته بكدمات. جديد الخليج 365: Advertisements وكان الشاب المغازل أبصر الفتاة أثناء سيرها على طريق الدائري الثاني (شارع الحب) قبل أن يقع في الفخ ويتعرض لضرب مبرح. وتم إسعاف المعتدى عليه حتى استقرت حالته، فيما نقل الشاب والفتاة إلى التحقيق في مخفر الدعية وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

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