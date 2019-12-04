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عدن - ياسمين التهامي - تسببت خبيرة أزياء وموضة كويتية في نشوب أزمة بين الجماهير الكويتية والبحرينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغضبت خبيرة الموضة، عهود العنزي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بسبب رد فعلها عقب مباراة أقيمت ضمن بطولة "خليجي 24".

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عاجل : أزمة طارئة بين الكويت والبحرين بسبب .. عارضة أزياء شهيرة (شاهد بالفيديو ماذا تتحدث)

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وظهرت "العنزي" في مقطع مصور، عقب مباراة الكويت والبحرين في البطولة، وتسأل عن الذي أحرز الهدف الذي تسبب في إقصاء منتخب بلادها، ليرد أحدهم عليها أنها البحرين، ليكون رد فعلها: "ألعنه".

تسببت خبيرة أزياء وموضة كويتية في نشوب أزمة بين الجماهير الكويتية والبحرينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأغضبت خبيرة الموضة، عهود العنزي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بسبب رد فعلها عقب مباراة أقيمت ضمن بطولة "خليجي 24".

وظهرت "العنزي" في مقطع مصور، عقب مباراة الكويت والبحرين في البطولة، وتسأل عن الذي أحرز الهدف

الذي تسبب في إقصاء منتخب بلادها، ليرد أحدهم عليها أنها البحرين، ليكون رد فعلها: "ألعنه". وتسبب المقطع في غضب شديد لدى جماهير البحرين والتي تناقلت المقطع مع رود فعل غاضبة وصلت إلى حد الألفاظ النابية ضد الفتاة الكويتية. وعقب تصاعد وتيرة الأحداث، خرجت عهود العنزي، اليوم الثلاثاء، لتقدم اعتذار لشعب البحرين، من خلال مقطع مصور أكدت فيه أنها "لم تكن تقصد الإساءة أبدًا لأشقائها".

وقالت في المقطع: "أولًا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة... وهذا حماس فقط".

واعتبرت أن البعض أخذ رد فعلها بـ"حساسية"، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين "شعب واحد"، معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ"التحلي بالروح الرياضية".

وأبدت خبيرة الموضة الكويتية اندهاشها ممن أسمتهم بـ"المتصيدين"، بحسب وصفها، الذين يحاولون الإساءة إلى شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.

وودع المنتخب الكويتي بطولة "خليجي 24"، المقامة حاليا على الأراضي القطرية، بعدما تكبد خسارته الثانية في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني.

وتسبب المقطع في غضب شديد لدى جماهير البحرين والتي تناقلت المقطع مع رود فعل غاضبة وصلت إلى حد الألفاظ النابية ضد الفتاة الكويتية.

وعقب تصاعد وتيرة الأحداث، خرجت عهود العنزي، يوم الثلاثاء، لتقدم اعتذار لشعب البحرين، من خلال مقطع مصور أكدت فيه أنها "لم تكن تقصد الإساءة أبدًا لأشقائها".

وقالت في المقطع: "أولًا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة... وهذا حماس فقط".

وودع المنتخب الكويتي بطولة "خليجي 24"، المقامة حاليا على الأراضي القطرية، بعدما تكبد خسارته الثانية في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني.