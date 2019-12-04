شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يحدد شرطان لاجراء جولة مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : دولة عظمى تزف خبر كارثي ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد ابو ظبي الصحفي فتحي بن لزرق .. يزف بشرى سارة لليمنيين في الشمال والجنوب شاهد : دولة عظمى تزف خبر كارثي ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد ابو ظبي ويرعب كل حكام الامارات (صورة وتفاصيل صادمة) صحفي مقرب من عدنان الحمادي ينسف كل التسريبات ويكشف هوية القاتل الحقيقي

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