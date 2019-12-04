شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية المؤتمر الاصلاح الانتقالي الحوثي السلفيين جمعهم نعي العميد عدنان الحمادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد التأكد من وفاة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في مدينة تعز قدمت غالبية القوى السياسية في اليمن بما فيهم الانقلابيين تعازي لأسرة الحمادي.

وأثار هذه الحزن الذي خيم على وسائل التواصل الاجتماعي وبرقيات النعي حول مدى كان يمثله العميد الحمادي في مدينة تعز ولليمن.

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بدورها نعت الشرعية العميد الحمادي بداية من الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

كما قدم حزب الاصلاح نعي في وفاة الحمادي وطالب الحزب فرع تعز بتشكيل لجنة رئاسية لكشف ملابسات قضية اغتيال الحمادي، إضافة الى قيادات من الحزب مثل شوقي القاضي الذي بدوره عبر عن حزنه لاغتيال الحمادي.

ما حزب المؤتمر فقد نشر سلطان البركاني عقب عملية الاغتيال مباشرة نعي وعبر عن الحزن والمسأساة ومواساته لأبناء العميد الحمادي.

فيما يتعلق بموقف الانتقالي فقد نشر هاني بن بريك على حسابه منشور مضمونه لن يمروا إلى عدن عن طريقنا الا على جثثنا) العميد عدنان الحمادي تقبلك الله ياصاحبي في الشهداء ولا أقول إلى ما يرضي الله عز وجل كنت لنا وكنا لك ولأهل تعز عضداء وسنبقى كذلك حتى نلقى الله ونحن على درب الشهداء

أما الحوثيون فقد كتب القيادي الحوثي حسين العزي أشاكر أفراد وضباط 35 الحزن والثأر لقد كان عدنان أشرس وأشد من قاتل ضدنا ما عبر حزب الرشاد، عن اسفه لاغتيال الحمادي واعتباره أحد الرجال الذين وقفوا ضد جحافل الانقلاب في تعز.

واعتبر ناشطون أن هذا النعي والحزن الذي خيم على وسائل التواصل من جميع يعبر عن حجم العميد الحمادي وثقله الذي كان يعمل لليمن وليس لأي جهة أخرى.