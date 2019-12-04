شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير...3 مشروبات تسبب لك امراض خطيره !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك أسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بالروماتيزم أو التهاب المفاصل من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأشخاص، ويصاب به البعض نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة التى تؤثر على صحة العظام، فمن أهم الأمور المؤثرة على صحة العظام هي المشوبات والأطعمة التي تدخل الجسم، لذلك قد أشار موقع "health line" إلى مشروبات من قد تزيد من التهابات المفاصل وتجعلنا أكثر عُرضة للإصابة بالروماتيزم، وهي كالآتي:

مشروبات الطاقة

جديد اب برس :

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تحتوي أغلب تلك المشروبات على نسبة كبيرة من الكافيين والسكريات، وهي مضرة جدًا لصحة العظام لأنها تقوم بسحب الكالسيوم مما يتسبب في الاصابة بالعديد من مشاكل العظام أبرزها التهاب المفاصل.

عصائر الفاكهة

سيكون من الغريب معرفة أنه قد تكون عصائر الفاكهة مضرة، لكنها تحتوي على الكثير من السكر وتفتقد للألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتعمل على أن تبقي مستويات السكر في الدم ثابتة، وزيادة نسبة السكر في الدم يتسبب في مشاكل للمصابين بمرض الروماتيزم.

القهوة

فهي من أكثر المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين والإفراط فيها يسبب التهاب المفاصل.