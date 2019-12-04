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عدن - ياسمين التهامي - السبب صادم...عريس يهز مصر ويرتكب جريمة مروعة لا يمكن ان تخطر على بال بحق زوجته ليلة الزفاف

قررت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الخامسة، والمنعقدة بمحافظة المنوفية، في جلستها اليوم، تأجيل قضية_ذبح_الزوج لزوجته بالباجور ليلة الزفاف "منار الأقرع"، لجلسة الثاني من يناير المقبل. وأمرت محكمة جنايات شبين الكوم، بإيداع الزوج ويدعى "م. ع"، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل. جديد اب برس : ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​

كان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور "م. ر. ع. أ، 19 عاما، جثة هامدة في يوم زفافها، وبالانتقال وسؤال شقيقها، أكد انه قد ذهب إلى شقيقته، يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب له وبيده سكين غارق في الدماء، ووجد شقيقته غارقة في دمائها. وأكد ابن خال العروس القتيلة، أن فكرة مقتل العروس لم تراود شقيقها، الذي تحدث مع زوج شقيقته على سبيل الهزار، وقال له "إيه الدم والسكين ده، هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية"، فرد العريس ضاحكًا: "ادخل شوف الفراخ اللي جوه"، وأغلق الباب على العروس وشقيقها.

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