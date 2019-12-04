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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" هذا هو السبب في اغتيال العميد الحمادي ...اخر ماقاله العميد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي اغتيل يوم أمس في ظروف غامضة، وهو يوجه رسائل هامة لأبناء تعز.

وقال الراحل العميد الحمادي في رسالته إن تعز لن تتحرر إلا بتوحيد كل جهود أبناء تعز العسكرية والسياسية.

جديد اب برس :

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اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

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وحذر الحمادي من التباين والاختلاف في الطرح ووجهات النظر بين القوى السياسية والعسكرية في تعز، الذي يتسبب في عرقلة عملية التحرير، وتواصل معاناة أبناء تعز.

ودعا الحمادي إلى توحيد الصفوف والخطاب الإعلامي، و الإتجاه نحو معركة التحرير بقلب واحد، وستكون النتيجة لصالح القوى الوطنية بإذن الله حسب قوله.

يذكر أن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 اغتيل أمس في ظروف غامضة وماتزال التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة.