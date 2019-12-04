شكرا لقرائتكم خبر عن توطين مهن جديدة وتوجيه ضربة موجعة للوافدين...وزارة العمل السعودية تعلن خبر صادم للمغتربين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توطين مهن جديدة وتوجيه ضربة موجعة للوافدين...وزارة العمل السعودية تعلن خبر صادم للمغتربين

أصدر وزير العمل بالسعودية “أحمد بن سليمان الراجحي”، قرارًا وزاريًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”.

وجاء في حيثيات القرار ما نصه: “نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 01 جمادى الثاني 1441 هـ”.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة فإن هذا القرار يهدف إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

جديد اب برس :

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يُذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتُعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تُقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

ووفقاً لتعريف الوزارة للنطاقات، فإن النطاق الأصفر يتضمن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒـﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، أما النطاق الأحمر فيتضمن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗـﻞ واﻷﺳـﻮأ ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ.