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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــــل :"نص البيان" تصريح ناري ومزلزل ... الاصلاح يفجر مفاجأه ويتحدث بشأن استشهاد القائد عدنان الحمادي ويصعق الرئيس هادي بهذا الطلب العاجل

نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، الذي راح ضحية جريمة اغتيال غادرة وجبانه اهتزت لها تعز في وقت أشد ماتكون تعز خاصة واليمن عامة بحاجة إلى مثل هذا القائد الفذ والرجل الجسور.

وقال بيان النعي " إن رحيل القائد البطل العميد الحمادي ليست خسارة للواء 35 أو خسارة لمحافظة تعز فحسب، وإنما هي خساة للوطن كله.

جديد اب برس :

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وأضاف" لقد كان العميد الشهيد عدنان الحمادي من أوائل القادة العسكريين الرافضين والمتصدين لمشروع الحوثي ، ومن هنا كانت الخسارة جسيمة برجل انحاز للثورة والجمهورية، ووقف بشموخ ضد مليشيا الإمامة والكهنوت، وأبى بعزة الحر الأبي أن ينقاد لمليشيا الكهف والخرافة، وإنما وقف جنبا إلى جنب مع الشعب والوطن يذود عن مكاسبهما ويدافع عنهما".

وأكد أن أحدا لن ينسى للعميد مواقفه في مواجهة الانقلابيين والتلاحم الميداني الذي جمع اللواء 35 والمقاومة الشعبية منذ اللحظات الأولى في مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت".

وطالب إصلاح تعز رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءها وإظهار نتائجها للشعب اليمني.

وتقدم إصلاح تعز بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد عدنان الحمادي سائلا الله له الرحمة وأن يتقبله في الشهداء ولأهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نص البيان

( ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

بنفوس محزونة وقلوب مكلومة ينعي التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز القائد الشهيد/ العميدالركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الذي راح ضحية جريمة اغتيال غادرة وجبانه اهتزت لها تعز في وقت أشد ماتكون تعز خاصة واليمن عامة بحاجة إلى مثل هذا القائد الفذ والرجل الجسور.

والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو ينعي هذا القائد البطل فإنه يدرك أن خسارة مثل هذا القائد الشجاع العميد عدنان الحمادي ليست خسارة للواء 35 أو خسارة لمحافظة تعز، وإنما هي خساة للوطن كله.

لقد كان العميد الشهيد عدنان الحمادي من أوائل القادة العسكريين الرافضين والمتصدين لمشروع الحوثي ، ومن هنا كانت الخسارة جسيمة برجل انحاز للثورة والجمهورية، ووقف بشموخ ضد مليشيا الإمامة والكهنوت، وأبى بعزة الحر الأبي أن ينقاد لمليشيا الكهف والخرافة، وإنما وقف جنبا إلى جنب مع الشعب والوطن يذود عن مكاسبهما ويدافع عنهما.

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو يعزي الشعب والوطن باستشهاد العميد عدنان الحمادي فإن أحدا لن ينسى له مواقفه في مواجهة الانقلابيين والتلاحم الميداني الذي جمع اللواء 35 والمقاومة الشعبية منذ اللحظات الأولى في مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت.

وإزاء هذه الجريمة النكراء، فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة ومن يقف وراءها وإظهار نتائجها للشعب اليمني.

كما يتقدم التجمع اليمني للإصلاح بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد عدنان الحمادي سائلين الله له الرحمة وأن يتقبله في الشهداء ولأهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م.