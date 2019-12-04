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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صدم الملك الاردني..مفاجآت جديدة حول ليلة هروب اخته الأميرة هيا بنت الحسين من دبي ..لن تصدق حجم ومقدار المبلغ الخرافي الذي كانت تحمله اثناء الهروب

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