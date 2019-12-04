شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الزبيدي يفرض سلطانه وجبروته ويحقق نصر كاسح ويكسر هيبة الرئيس هادي والاخير يستجدي الملك سلمان بطريقة مخزية كشفت عجز الشرعية في مواجهة الزبيدي وقواته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الزبيدي يفرض سلطانه وجبروته ويحقق نصر كاسح ويكسر هيبة الرئيس هادي والاخير يستجدي الملك سلمان بطريقة مخزية كشفت عجز الشرعية في مواجهة الزبيدي وقواته

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الزبيدي يفرض سلطانه وجبروته ويحقق نصر كاسح ويكسر هيبة الرئيس هادي والاخير يستجدي الملك سلمان بطريقة مخزية كشفت عجز الشرعية في مواجهة الزبيدي وقواته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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