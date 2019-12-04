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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو: اشجع اعلامي سعودي لا يعرف الخوف يباغت مسؤول سعودي رفيع ويفضحه بطريقة مروعة اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي ( فيديو جرئ جدا )

2019/12/04 الساعة 02:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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