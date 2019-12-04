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صنعاء - ياسمين الخيامي - هز الشعب الامريكي بأكمله وصدم كل اعضاء الكونجرس.. زوجة ترامب الحسناء لا تنام معه على فراش واحد وتنتقم منه بخيانته مع هذا الشخص القوي على الشاطيء

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