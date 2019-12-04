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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يباغت الجميع ويصدم كل الاماراتيين باول تعليق عن الفوز القطري الكاسح وخروج منتخب الإمارات من بطولة “خليجي24 ..لن تصدق ماذا قال

كشف نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أسباب خروج المنتخب الإماراتي من بطولة كأس الخليج الـ24 في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب البلد المضيف برباعية مقابل هدفين. وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: ” الحقيقة التي ينبغي ان يتنبه لها كل من يعلق على منتخب الامارات في الدورة الرابعة والعشرين لبطولة دول مجلس التعاون هي ان المنتخب لم يكن حتى قبل البطولة بأسابيع سيشارك فيها.. جاءت المشاركة لاعتبارات أخرى وليست للمنافسة”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو: اشجع اعلامي سعودي لا يعرف الخوف يباغت مسؤول سعودي رفيع ويفضحه بطريقة مروعة اشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي ( فيديو جرئ جدا ) هز الشعب الامريكي بأكمله وصدم كل اعضاء الكونجرس.. زوجة ترامب الحسناء لا تنام معه على فراش واحد وتنتقم منه بخيانته مع هذا الشخص القوي على الشاطيء خبر صدم الملك الاردني..مفاجآت جديدة حول ليلة هروب اخته الأميرة هيا بنت الحسين من دبي ..لن تصدق حجم ومقدار المبلغ الخرافي الذي كانت تحمله اثناء الهروب ضاحي خلفان يباغت الجميع ويصدم كل الاماراتيين باول تعليق عن الفوز القطري الكاسح وخروج منتخب الإمارات من بطولة “خليجي24 ..لن تصدق ماذا قال عاجل..الزبيدي يفرض سلطانه وجبروته ويحقق نصر كاسح ويكسر هيبة الرئيس هادي والاخير يستجدي الملك سلمان بطريقة مخزية كشفت عجز الشرعية في مواجهة الزبيدي وقواته وردنا قبل قليل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل بشأن الحرب في اليمن ويقهر كبار الضباط والجنود التابعين للميليشيات الحوثية ( شاهد 3 صور ) ورد للتو..دولة عظمى تباغت الاماراتيين بهذه الخطوة المرعبة والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد ابو ظبي ويرعب كل حكام الامارات ( صورة صادمة ) Advertisements عاجل وخطير جدا..بعد نعي الحوثيين لقائد اللواء 35 مدرع الشهيد عدنان الحمادي ..منتسبوا اللواء يباغتون الحوثيين برد ناري ومزلزل ويصدرون البيان (1) عاجل..الفنان العراقي كاظم الساهر يباغت الجميع ويصدم السلطات السعودية بهذه الرسالة العاجلة بشأن المظاهرات التي تجتاح المدن العراقية ( نص الرسالة التي اثلجت صدور العراقيين) عاجل ..حزب الاصلاح يباغت ابناء تعز ويصدر بيان ناري ومزلزل بشأن استشهاد القائد عدنان الحمادي ويصعق الرئيس هادي بهذا الطلب العاجل ( نص البيان ) تحذير عاجل ..4 أخطاء قاتلة تجنبها في وجبة العشاء وستندم طول حياتك ان لم تفعل لأنها تهدد حياتك وحياة عائلتك وردنا للتو ..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون ويبعث برسالة عاجلة لأمير قطر والخارجية القطرية تبادر بالرد السريع وتصدر البيان رقم ( 1 ) ورد للتو ..الشيخ سلطان البركاني يخرج عن صمته وبكل شجاعة وصراحة ووضوح يكشف المستور لكل ابناء محاظة تعز عن الشهيد عدنان الحمادي ( صورة ) شاهد .. فتاة قطرية تهرب من أسرتها وتطلب اللجوء في بريطانيا .. وتكشف ما تتعرض له في بلادها.. فيديو صادم لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لا في الغداء ولا في العشاء ولا حتى في الفطور لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت الفياجرا والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور القطريين ويقصم ظهر المزروعي والاماراتيين يتبرأون من قذارته ويؤكدون انه لا يمثلهم وأضاف: “نحن عموما بعد 48 عاما من التقدم والازدهار ..كل شئ تطور أداؤه عندنا إلا كرة القدم ” وتابع خلفان قائلا إن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لا يتحمل المسؤولية وحده، مشيرا إلى أن القضية مرهونة بـ”التخطيط الاستراتيجي للرياضة بشكل عام”.

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