وزارة الداخلية تعلن عن صرف مرتبات منتسبيها كاملة خلال الأيام القادمة

أعلنت وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) صرف مرتبات جميع منتسبيها خلال الأيام القليلة القادمة دون أي نقصان.



وقال مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد محمد حيدرة قدور "إن قيادة الوزارة حريصة على متابعة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة".



وأضاف في تصريح -نقله مركز الإعلام الأمني- أن إجراءات المتابعة تسير بوتيرة عالية لدى كافة الجهات ذات العلاقة لصرف المرتبات خلال الأيام القليلة القادمة ودون أي نقصان.



وأكد "أنه سيتم البدء بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والوحدات الأمنية من البنك المركزي خلال هذا الأسبوع".



وأوضح "إجراءات سحب وصرف المرتبات بدأت لدى المختصين في البنك المركزي، وسيتم استكمالها خلال اليومين القادمين لكافة الوحدات الأمنية حسب الآلية المقررة من الوزارة وذلك عبر مصرف الكريمي وكُتاب المرتبات".



وطمأن مدير عام الشؤون المالية العميد محمد حيدرة قدور جميع منتسبي الوزارة بأن مرتباتهم ستصلهم كاملة، ودون أي نقصان، مطالبا إياهم بعدم الانجرار لما يشاع من أكاذيب تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك بالحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها مؤخرا.



وفي 5 نوفمبر تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ومن ضمن بنود الاتفاق عودة الحكومة الشرعية الى العاصمة المؤقتة عدن، وصرف رواتب الجنود في الجيش والأمن، ومن ثم خطوة دمج تلك التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي ضمن قوات الجيش.

