شاهد : الفنان المصري عادل إمام يعلن إعتزاله التمثيل .. والحزن يعمم المدن المصرية .. (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - تعطل تصوير مسلسل "فالنتينو" من بطولة الممثل المصري ​عادل إمام​ أكثر من مرة، ورغم محاولات إبنه ومخرج العمل رامي عادل إمام نفي الخبر، ولكن الحالة الصحية للزعيم جعتله لا يتمكن من مواصلة التصوير لفترات طويلة بحكم المرحلة العمرية التي وصل إليها، ما جعل المقربين من الممثل عادل إمام ومن يعملون معه، يتوقعون بأن المسلسل سيكون عمله الاخير، ولن يشارك في عمل جديد، خصوصاً وان تصوير مسلسل درامي يحتاج لأشهر طويلة من التحضير والتصور، فإمام يصور "فالنتينو" منذ عام ٢٠١٨.

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