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 إخوان تعز يقومون بتعطيل شبكة الكهرباء الحكومية من أجل شركاتهم الخاصة 

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

 إخوان تعز يقومون بتعطيل شبكة الكهرباء الحكومية من أجل شركاتهم الخاصة 

الخليج 365 - متابعات

يقوم إخوان تعز، جنوب صنعاء 256كم، بتعطيل شبكة الكهرباء الحكومية من أجل شركاتهم الخاصة،وهو ما تسبب في خسارة الخزانة العامة لأكثر من مليار ريال يمني شهريا، ويمتلك الإخوان عبر تجارهم -حاليا- أربع شركات خاصة (يمن كو، تعز لايت، النقيب، وضاح اليمن). 

بالإضافة إلى مولدات صغيرة تتبع زعماء عصابات تغذي بعض الأحياء بالكهرباء، وتفوق الإيرادات الشهرية لهذه الشركات مليار ريال، وفقا للمصدر.

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وفي التفاصيل، يمارس الاخوان بتعز فسادا متعدد الوجوه في تعز، وسط اليمن، إما بهدف الإثراء الشخصي وإما تمويل أنشطة وعمليات الحزب السياسية والعسكرية.

وتعد محطات الكهرباء في مناطق عصيفرة، بئر باشا، النسيرية من بين أبرز المؤسسات الحكومية التي عطلها تنظيم الإخوان، وحرم السكان من التيار الكهربائي منذ بداية الحرب بتواطؤ فاضح من قبل قيادات السلطة المحلية التابعة لهم.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة الكهرباء إن عصابة تابعة لتنظيم الإخوان عملت على نهب مولدات محطات الكهرباء والمنشآت العامة والشركات الخاصة، والتي يصل عددها إلى 80 مولدا، قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار، وبيع نصفها إلى خارج المحافظة، وتأسيس شركات خاصة بالمولدات المتبقية، إضافة إلى قيامهم باستخدام الشبكة العامة لنقل التيار الكهربائي في وسط وغرب وجنوب المدينة.

وتقول المصادر إن الدائرة الاقتصادية في تنظيم الإخوان أقدمت على افتتاح شركات خاصة لبيع خدمة الكهرباء لسكان مدينة تعز الذين يقاربون المليون نسمة بأسعار مبالغ فيها.

ولفتت إلى أن الإخوان استغلوا سيطرتهم العسكرية في تأسيس شركات خاصة للكهرباء من المولدات المنهوبة، وأجبروا السكان على الاشتراك بالخدمة، وشراء عداداتهم الخاصة.

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