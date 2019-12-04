شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات صادمة ومرعبة عن تطور إنتاج "الدمى الجنسية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صرحت إحدى أكبر شركات إنتاج ” الدمى الجنسية ” في العالم بأن بعض الأشخاص قاموا بالفعل باستبدال الشركاء الحقيقيين بـ ” الدمى الجنسية ” . عن ذلك، ذكر ” لوي لوف ” ، وهو أحد مؤسسي شركة ” سيليكون لوفرز ” ، أنه مع تطور إنتاج دمى الجنس انتقل بعض الأشخاص من شركاء بشريين إلى شركاء روبوتيين. جديد الخليج 365: Advertisements

وأضاف: ” يمكن للعملاء تفصيل دمية فريدة تمامًا من حيث الشعر والجسم والبشرة، حيث يتم العمل مع مئات الوجوه وأنواع الجسم المتاحة لدينا للتخصيص ”

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