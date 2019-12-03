محافظ تعز يستقبل أسرة الشهيد عدنان الحمادي في مطار عدن ويقدم لهم التعازي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 استقبل محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان صباح اليوم في مطار عدن، أسرة الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

Advertisements وقدم محافظ تعز لأسرته، أصدق التعازي وعظيم المواساه باستشهاده مشيدا بأدواره الوطنية ومواقفه البطولية في مواجهة مليشيات الحوثي منذ الوهلة الاولى للإنقلاب على الشرعية. وأكد المحافظ شمسان على اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبده ربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة وكذا الحكومة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتحقيق الجاد والمسؤول في قضية استشهاده.

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