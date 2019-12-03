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مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى بجبهة الفاخر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى بجبهة الفاخر

خاص_الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2019|12|3 بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة اخرى بجبهة الفاخر غرب مديرية قعطبه.

 

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 وفي تصريح خاص للإعلامي مرزوق الصيادي اكد بأن   مليشيات الحوثي تقوم بالقصف العشوائي والمتعمد على منطقة الفاخر في حين يقابل ذلك القصف رد وقصف لمواقع مسلحي الحوثي المتمركزة في اطراف حبيل العبدي غربا ومنطقة والشعراء التابعة لمنطقة بيت الشرجي بالاضافه الى المواقع في حبيل السمعي.

 

 

 واضاف الصيادي ان القوات المشتركة قد اعدت عدتها تحسبا لهجوم المليشيات الانقلابيه التي كانت قد عززت ودفعت بمسلحين بالاضافه الى اسلحة ثقيلة ومدفعية استقدمتها خلال اليومين الماضين الى جبهة الفاخر.

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