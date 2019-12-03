- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى بجبهة الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
خاص_الخليج 365
اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2019|12|3 بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة اخرى بجبهة الفاخر غرب مديرية قعطبه.
وفي تصريح خاص للإعلامي مرزوق الصيادي اكد بأن مليشيات الحوثي تقوم بالقصف العشوائي والمتعمد على منطقة الفاخر في حين يقابل ذلك القصف رد وقصف لمواقع مسلحي الحوثي المتمركزة في اطراف حبيل العبدي غربا ومنطقة والشعراء التابعة لمنطقة بيت الشرجي بالاضافه الى المواقع في حبيل السمعي.
واضاف الصيادي ان القوات المشتركة قد اعدت عدتها تحسبا لهجوم المليشيات الانقلابيه التي كانت قد عززت ودفعت بمسلحين بالاضافه الى اسلحة ثقيلة ومدفعية استقدمتها خلال اليومين الماضين الى جبهة الفاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى بجبهة الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.