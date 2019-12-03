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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. استمرار حملة السلامة المرورية لطلاب مدارس تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
تحت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع تستمر حملة السلامة المرورية لطلاب المدارس المرحلة الاولى وبالتنسيق مع ادارة الانشطة بمكتب التربية محافظة تعز حضر العقيد الركن عبدالله راجح مدير شرطة السير مدرسة ثانوية تعز الكبرى حيث استمرت التوعية المرورية عبر برنامج السلامة المرورية.
وقد تحدث العقيد الركن، عبدالله راجح لأبنائه الطلاب عن حوادث المرور وكيفية الوقاية منها عبر اتباع نصائح وارشادات السلامة المرورية والتي ترجمت ايضا عبر الاذاعه المدرسية وعبر الكلمة التي القيت وكذلك بقراءة البرشورات واللواصق التي وزعت للطلاب في المدرسه
واختتم العقيد الركن، عبدالله راجح بشكره لادارة المدرسة وكافة المدرسين على الاسهام الفاعل في انجاح الحملة في مدرسة ثانوية تعز الكبرى التي تعد القلعة التعليمية والصرح الشامخ لتخريج اوائل الطلاب على مستوى تعز
من جهة أخرى، تواصلت عملية حملة السلامة المرورية في خمس مدارس أخرى هي،
مدرسة النور، النقيب عبدالله الحيدري
مدرسة الشعب، بقيادة الملازم عبدالرحمن حسن
الحمزة، بقيادة الملازم يحيى بكرى
معاذ، ملازم فهدالكامل، مدرسة الصديق، حبيب السبئي.
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