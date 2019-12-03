العفو الدولية: ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف مليون يمني يتعرضون للتجاهل والخذلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف مليون يمني يتعرضون للتجاهل والخذلان بسبب الحرب والإقصاء.



جاء ذلك في تقرير جديد نُشر بعنوان: "مستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (الذي يوافق 3 ديسمبر/كانون الأول).

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وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية راوية راجح: "لقد اتسمت الحرب في اليمن بهجومات غير مشروعة، وبعمليات نزوح، وبندرة الخدمات الأساسية، مما جعل الكثيرين يقاسون الشدائد من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأضافت، "صحيح أن المتطلبات تفوق طاقة العمليات الإنسانية، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين هم أصلاً من أكثر الفئات تعرضاً للخطر وسط النزاع المسلح، ينبغي ألا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسية".

وتابعت راوية راجح: "ينبغي على الجهات الدولية المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية".