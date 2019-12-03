خروج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة ومتحدث الوزارة يوضح الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

خرجت منظومة كهرباء بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) عن الخدمة، الثلاثاء 3 ديسمبر /كانون الأول 2019 ، جراء خلل في إحدى محطات التوليد.



وقالت المتحدث الرسمي للوزارة محمد المسبحي لوزارة الكهرباء والطاقة في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فيسبوك" إن خلل فني اصاب كيبل 33 ك.ف بمحطة باجرش المؤجرة في مديرية خور مكسر ما أدى إلى خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة ظهيرة الثلاثاء، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأشار المسبحي إلى أن الفنيين باشروا بإصلاح الخلل على الفور وجميع الطواقم في ادارة التحكم وصيانة الكابلات ومحطات التوليد يعكفون حاليا على إعادة تشغيل منظومة التوليد الكهربائية.

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وأضاف، أنه سيتم إعادة اصلاح محطات التوليد وادخالها بطريقة تدريجية خلال الساعات القليلة القادمة.

ووفق متحدث وزارة الكهرباء فإن الخلل الطارئ أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات العاصمة عدن وضواحيها المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وكانت محافظة عدن قد شهدت تحسناً ملحوظا لخدمة الكهرباء خلال الأيام الماضية.