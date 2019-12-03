شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صحيفة كويتية تكشف عن ملامح مبادرة أمريكية لوقف الحرب في اليمن بشكل نهائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة كويتية عن مبادرة أمريكية لحل الازمة في اليمن بشكل نهائي ، تتضمن وقفا لأطلاق النار ونشر قوات أممية.

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وطبقا لما نقلته صحيفة القبس عن مصدر عربي قالت أنه رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على التوسّط في الملف اليمني، لإنهاء الحرب وحل الأزمة في شكل كامل، بغية المحافظة على وحدة الاراضي اليمنية واستمرار مكافحة انتشار عناصر تنظيم القاعدة.

وذكر المصدر أن أميركا تسعى مع سلطنة عمان، وبدعم من الكويت، التي أكدت استعدادها لاستضافة الأطراف التي ستوقّع على اتفاق حل الأزمة، إلى إضافة بنود جديدة للوثيقة، مردفاً ان اجتماعات موسعة لحل الازمة - برعاية أميركية - ستُعقَد خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيشهد الخطوة الاولى لاتفاق السلام هذا داخل اليمن.

وأضاف المصدر أن البنود الجديدة ستشمل "هدنة طويلة لوقف النار في اليمن، تحت رعاية دولية والأمم المتحدة، إضافة الى نشر قوات حفظ سلام دولي لمدة ستة أشهر لحفظ الامن، ورعاية وقف النار".

وفصّل المصدر البنود الخاصة بالهدنة، قائلاً إنها تتضمن نزع سلاح الحوثيين وتسليمه، وإعادة تأهيل وهيكلة الجيش اليمني ليستوعب جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة اليمنية، وتفكيك أي مليشيا مسلحة، وتسليم مخازن الأسلحة للجيش اليمني.

ولفت إلى ان الوثيقة ستشمل أيضاً "وقف الحوثيين إطلاق أي صواريخ على السعودية، ووقف أي هجمات ضد المملكة أو أي دولة العربية، والتزامهم بذلك، إضافة إلى وقفهم الاتصال بإيران أو الحصول علي دعم لوجستي أو عسكري .