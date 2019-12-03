شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : كتائب أبي العباس : تخرج عن صمتها وتفجر قنبلة مدوية لهذا السبب اغتيل اللواء "عدنان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع بأن عملية اغتيال التي تعرض لها يوم امس قائد اللواء العميد عدنان الحمادي تأتي تتويجا لعمليات استهداف سابقة تعرض لها.

وقالت الكتائب في بيان نعيها للحمادي بانه عملية استهدافه "بدأت مبكرًا من خلال محاولات الاغتيال المعنوي له عبر التحريض الاعلامي عليه وعلى اللواء الذي يقوده واتهامه بالتمرد تارة وبالعمالة تارة أخرى".

جديد "الخليج 365"

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داعية الرئيس هادي لتشكيل لجنة تحقيق رئاسية من المتخصصين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والعدل ،للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها للرأي العام ، وتسليم الجناة ليتم محاكمتهم شعبيا سواء كانوا مشاركين أو متعاونين أو المحرضين.

بيان نعي

بسم الله الرحمن الرحيم

(( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )

بقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره ، وبأن الشهادة هي شرف العظماء الذين يصطفيهم الله لهذا الفضل والشرف ، تنعي كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع إلى الشعب اليمني واحداً من أشجع الرجال وأعظم الرجال وأوفى الرجال ، في القوات المسلحة القائد عميد ركن / عدنان محمد الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ومؤسس نواة الجيش الوطني وصاحب الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب ، والذي تم قتله إثر عملية اغتيال مدبرة وجبانة عصر يوم الاثنين الثاني من ديسمبر 2019 استهدف خلالها القتلة والأيادي الداعمة لهم والمدبرة للمؤامرة النيل من القائد العظيم ومن أحلام أبناء تعز في استكمال تحرير مدينتهم والقضاء على الانقلاب .

إننا في كتائب العقيد أبي العباس نؤمن أن عملية الاغتيال جاءت تتويجًا لعملية استهداف القائد والتي بدأت مبكرًا من خلال محاولات الاغتيال المعنوي له عبر التحريض الاعلامي عليه وعلى اللواء الذي يقوده واتهامه بالتمرد تارة وبالعمالة تارة أخرى ، وهي اتهامات سخيفة ومردودة على أصحابها الذين سابقوا اثر عملية الاغتيال لذرف دموع التماسيح واخفاء آثار مؤامرتهم العفنة ببكائيات مصطنعة حاولت أن تتماهى مع المشاعر الصادقة لأبناء تعز الذين انحاز لهم الشهيد باكرا وقرر أن يحمل كفنه على كتفه في معركة الدفاع عنهم فأحبهم وأحبوه ، وظل صادقاً وفياً لهم حتى استشهاده نحسبه والله حسيبه ليظلوا أوفياء له في حياته وبعد مماته سائرين على الدرب الوطني الذي اختاره وانتهجه لهذه المدينة التي لا تنحاز إلا للمشروع الوطني الكبير .

إننا في كتائب العقيد أبي العباس إذ نعزي أولاد الشهيد زكريا وأكرم وزوجة الشهيد وبناته وجميع أفراد أسرته وزملائه ومحبيه ، فإننا نؤكد أن الشهيد القائد كان أبا لكل أبناء الشعب الذين يفرض عليهم الواجب اليوم تحمل مسؤولية الكشف عن القتلة وتوضيح ذلك للرأي العام ، وفي هذا الصدد فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل لجنة تحقيق رئاسية من المتخصصين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والعدل ، وأن تقوم هذا اللجنة بالتحقيق بالقضية وتسليم الجناة للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع ، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها للرأي العام ليتم محاكمة القتلة سواء المشاركين أو المتعاونين أو المحرضين محاكمة شعبية ، كما نطالب الحكومة بتخليد الشهيد القائد بما يليق به وبأدواره باعتباره مؤسس الجيش الوطني وشهيدا من أبرز شهداء الحركة الوطنية.

الرحمة والغفران للشهيد القائد ولكل شهداء الوطن ،،

ولا نامت أعين الجبناء

صادر عن :

كتائب العقيد أبي العباس - اللواء 35 مدرع

تعز 3 ديسمبر 2019