شاهد.. نبتة يمنية رخيصة الثمن لو تناولتها مرة واحدة في الاسبوع ستجعلك كالحصان ويحميك من هذه الامراض...

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عدن - ياسمين التهامي - يعد استخدام الثوم للجنس طريقة فعالة ومجربة، فقد أثبتت الدراسات أن الثوم له قدرة كبيرة في زيادة الرغبة وتحسين الصحة الجنسية، كما يذكر أن تم الاستفادة كثيراً من فوائد الثوم في العصور القديمة والثقافات المختلفة كعلاج للعديد من الأمراض وعلى رأسها ضعف الانتصاب وقلة الرغبة الجنسية.

فوائد الثوم للجنس

الثوم والرغبة الجنسية

توجد دراسات هولندية تؤكد أن الثوم يحفز الرغبة الجنسية للرجل والمرأة وذلك لاعتباره منشط جنسي طبيعي، حيث يساعد الثوم في تحسين نشاط الدورة الدموية ويحفز الوظائف الجنسية على القيام بدورها بشكل جيد وفعال. لذلك عند تناولك للثوم ستلاحظ زيادة في قدرتك الجنسية عن المعتاد.

جديد "الخليج 365"

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الثوم وضعف الانتصاب

من اهم فوائد الثوم للجنس القدرة على استخدامه كمقوي جنسي بشكل عام حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية ويزيد من سرعة تدفق الدم إلى العضو الذكري مما يعطي للرجل انتصاب أقوى من المعتاد. حيث من المعروف ان انسداد الشرايين وضعف وصول الدم بشكل كامل الي العضو الذكري لن يساعدك في الحصول على انتصاب قوي. كما يساعد الثوم على تحفيز انتاج انزيم أكسيد النيتريك المسئول الأول عن صلابة الانتصاب ومدي قوة الأداء الجنسي للرجل.

الثوم و البروستاتا

يجب ان نعلم ان البروستاتا تعتبر من أهم الغدد الموجودة في جسم الرجل، البروستاتا مسؤولة عن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، كما انها من الغدد الأكثر عرضة للضرر كلما تقدم العمر. يستخدم الثوم في المساعدة للتخلص من التهاب البروستاتا وذلك لقدرته في القضاء على السموم في الجسم نظراً لاحتواء الثوم على مركب الأليسين ومادة ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل.

الثوم وامراض القلب

لا تقتصر فوائد الثوم للجنس فقط، حيث يساعد ايضاً الثوم في تحسين مستويات الكوليسترول والتي قد تقلل من مخاطر الاصابة بأمراض القلب. كما يمكن للمركبات النشطة في الثوم تقليل ضغط الدم، حيث أن أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكثر الأمراض القاتلة في العالم ولها تأثير كبير للغاية على صحة الرجل الجنسية وبالتحديد ضعف الانتصاب. وقد أكدت بعض الدراسات أن الثوم لة تأثير واضح على خفض ضغط الدم عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.