الاسرى المحررين من سجون السعودية تعرضوا لأفضع التعذيب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى احمد ابو حمراء إن الأسرى الذين تم تحريرهم مؤخرا من سجون السعودية تعرضوا “لأفضع وسائل التعذيب”.

وأشار إلى أن أحد الجرحى المحررين بقي بدون علاج لخمس سنوات وتعمد السجانون تعذيبه في أماكن جراحه.

وحول جثث الأسرى والمعتقلين التي خلفها قصف طيران العدوان على سجن كانوا فيه بذمار مطلع سبتمبر الماضي، قال أبو حمراء إنه تم دفن أكثر من 70 جثة بحضور ممثلين من الصليب الأحمر.

وأكد أبو حمراء أنهم مستعدون للتعاون مع أهالي الأسرى والمعتقلين في حال تم التعرف على الجثث وتسليمها لهم.