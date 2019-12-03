شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي يعين البيض في هيئة رئاسته.. ماذا يحدث؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا قال الرئيس ونائبه ووزير الدفاع عن العميد الحمادي بعد مقتله هذا ماقالة الشيخ حمود المخلافي .. عن العميد الحمادي وبماذا وصفه؟ شاهد : إعلامي شهور يفاجي الجميع بنشر صورة وفيديو تجمعه مع إعلامية سعودية منقبة شهيرة في الرياض! عفو ملكي لمغترب مارس الزنا يثير جنون اعلى هيئة دينية في المملكة وصدور بيان عاجل وتحذيري من الهيئة ( شاهد )

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