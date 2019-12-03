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عدن - ياسمين التهامي - في العاصمه المؤقته عدن... 3 نساء يختطفن شاب يمني مع سيارته وهذا مافعلنه معه !!...تفاصيل

ارتكبت عصابة مكونة من. عدد من النساء جريمة بشعة بمدينة عدن مساء الاثنين .وقالت المصادر ان سائق حافلة صغيرة بعدن تعرض لمحاولة قتل من 3 نسوة يقدن عصابة مسلحة عقب محاولتهن سرقة الحافلة وقتل السائق.

واضافت المصادر ان سائق الحافلة ويدعى عبدالرحمن اسكندر. تعرض مساء الاثنين لهجوم مسلح من قبل 3 نساء ورجل حاولوا سرقة الحافلة التي كان يقودها.

وذكرت اسرة اسكندر انه اصيب بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن بالسكن نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جديد اب برس :

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واشارت إلى انه تعرض لعشر طعنات بانحاء متفرقة من جسده.

موضحة إلى ان العصابة اخذته في مشوار من المعلا إلى الحسوة حيث تمت عملية الاعتداء هناك في الخط الترابي.

ويرقد اسكندر في وضع صحي بالغ السوء بمستشفى البريهي