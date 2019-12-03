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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل : هذا ما يحدث الآن في عدن...الرئيس هادي يوجه رسالة حاسمة للملك سلمان..إعلان فشل اتفاق الرياض وإيقاف اللجان المشاركة في التنفيذ

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف اللجان الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض. وذكرت المصادر في تصريحات لـ”المشهد اليمني” أنه تم إيقاف كافة اللجان الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض نظرا لعدم التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمخرجات الاتفاق. جديد اب برس : ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ واشارت المصادر – نقلا عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية- الى ان المجلس الانتقالي لم يلتزم بالسماح بعودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في معاشيق لحماية رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له ولاتزال قوات الحزام الأمني مسيطرة على مدخل قصر معاشيق و عدد من المنشآت الحكومية. وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أرسل خلال الايام الماضية رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح له تطورات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وسير عملية تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ مخرجات الاتفاق عبر لجنة سياسية مكونه من عدد من مستشاري الرئيس هادي. و وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، مطلع نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس عبد ربه منصور هادي.

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