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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : دعوة رسمية للحضور إلى الرياض فورًا...الملك سلمان يفاجئ أمير قطر برسالة عاجلة بخط يده ووكالة الأنباء القطرية تنقل" تفاصيل"

تلقى أمير قطر، اليوم، رسالة خطية من الملك سلمان، تضمنت دعوة رسمية للحضور إلى العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في العاشر من ديسمبر الجاري.

جديد اب برس :

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اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

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وأضافت: تسلم الرسالة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.