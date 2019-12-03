شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو صادم " تكشف ما تتعرض له في بلادها ...فتاة قطرية تهرب من أسرتها وتطلب اللجوء في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هروب #نوف_بنت_قطر من الدوحة إلى لندن

وقدمت لجوء انساني بسبب ظلم واضطهاد حقوق المرأة في قطر نظام قطر النسخة العربية من إيران في التعامل مع المرأة وانتهاك حقوقها. مهما كان راي هذه البنت بكل بقاع الأرض يهمنا أن تصل لحقها في قطر.

شارك بوسم #Justice4Noof@Birdaboveclouds #امجد_طه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو صادم " تكشف ما تتعرض له في بلادها ...فتاة قطرية تهرب من أسرتها وتطلب اللجوء في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.