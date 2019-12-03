شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اشخاص تم اعتقالهم ....من هم الذين تم اعتقالهم بتعز بتهمة قتل العميد الحمادي...تفاصيل جديده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6 اشخاص تم اعتقالهم ....من هم الذين تم اعتقالهم بتعز بتهمة قتل العميد الحمادي...تفاصيل جديده

قالت مصادر صحفية إنه بدأ، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع جلال الحمادي شقيق القائد العسكري عدنان الحمادي، بعد أن قدمت له الرعاية الصحية اللازمة في إحدى المستشفيات تحت الحراسة المشددة. وذكرت المصادر جلال أصيب عقب قتله شقيقه، على أيدي حراسة قائد اللواء، وكانت إصابته ليست بالخطيرة. جديد اب برس : ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ وقال مراسل "شينخوا" إنه تم عتقال 6 متهمين جدد بشأن حادثة اغتيال الجنرال، والتحقيقات جارية حاليا مع شقيقه جلال والأشخاص أخرين. وقالت مصادر متطابقة إن زوجة العميد الحمادي وأولاده كانوا في القاهرة وقت الحادثة، وسيصلون عدن اليوم الثلاثاء. وكان الحمادي قد وصى زملاءه أن "لا حزبية في الجيش، ‏لا تمارسوا الحزبية في الجيش". وتعرض العميد في الجيش اليمني عدنان الحمادي مساء أمس الاثنين لطلق ناري في رأسه بمسدس شقيقه إبراهيم، لأسباب مجهولة. وتم نقل الحمادي على الفور إلى مستشفى خليفة لأخذ الإجراءات الأولية ثم التوجه به صوب العاصمة عدن، لكنه فارق الحياة في الطريق. يذكر أن العميد عدنان شكل أول نواة الجيش بتعز لمقارعة الغزو الحوثي على المدينة قبل 5 أعوام.

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