شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل قليل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل بشأن الحرب في اليمن ويقهر كبار الضباط والجنود التابعين للميليشيات الحوثية ( شاهد 3 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل بشأن الحرب في اليمن ويقهر كبار الضباط والجنود التابعين للميليشيات الحوثية ( شاهد 3 صور )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا قبل قليل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل بشأن الحرب في اليمن ويقهر كبار الضباط والجنود التابعين للميليشيات الحوثية ( شاهد 3 صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.