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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عاصمة دولة عظمى تزف خبر كارثي ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد ابو ظبي ويرعب كل حكام الامارات ( صورة صادمة )



اعتراضا منهم على سياسات محمد بن زايد الدموية في المنطقة ومشروعه التخريبي، احتج نشطاء على جرائم الإمارات بطلاء مقر سفارتها في العاصمة الفرنسية باريس باللون الأحمر وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة رقم 48.

وتجمع النشطاء قبالة مقر سفارة الإمارات في باريس وقاموا بطلاء بوابتها الرئيسية باللون الأحمر احتجاجا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

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