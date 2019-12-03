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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..بعد نعي الحوثيين لقائد اللواء 35 مدرع الشهيد عدنان الحمادي ..منتسبوا اللواء يباغتون الحوثيين برد ناري ومزلزل ويصدرون البيان (1)

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