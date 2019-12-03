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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل ..4 أخطاء قاتلة تجنبها في وجبة العشاء وستندم طول حياتك ان لم تفعل لأنها تهدد حياتك وحياة عائلتك



تختلف عاداتنا اليومية نظرًا لتغيير إيقاع الحياة والتقدم التكنولوجي، الذي غير أيضًا من نظامنا الغذائي، سواء في نوعيته أو توقيته، الذي يرتبط بموعد لقاء أفراد الأسرة، الأمر الذي نتج عنه بعض الأخطاء التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل: زيادة الوزن وتراكم دهون البطن.

ونقدم لكم مجموعة نصائح خاصة بـ”وجبة العشاء”، حتى نتجنب هذه الأخطاء الشائعة التي نكررها يوميًا دون الالتفات إلى أضرارها.

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تأخير العشاء:

تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين على الأقل؛ لأن أخذ فارق زمني مناسب قبل الذهاب إلى الفراش مباشرةًضرورة لا بد منها.

حجم الوجبة:

من الأفضل تقسيم الوجبة إلى نصف كوب من الأرز المطبوخ. أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهن.

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تحضير الوجبة:

الحرص على تحضير الطعام في المنزل، والابتعاد عن الوجبات السريعة أو الجاهزة التي تعتمد على المعجنات أو المليئة بالتوابل والبهارات.

المشروبات:

تجنب تناول العصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين، أو السكر بعد الوجبة.



