شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..حزب الاصلاح يباغت ابناء تعز ويصدر بيان ناري ومزلزل بشأن استشهاد القائد عدنان الحمادي ويصعق الرئيس هادي بهذا الطلب العاجل ( نص البيان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..حزب الاصلاح يباغت ابناء تعز ويصدر بيان ناري ومزلزل بشأن استشهاد القائد عدنان الحمادي ويصعق الرئيس هادي بهذا الطلب العاجل ( نص البيان )

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