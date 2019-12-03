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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
بعث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د خالد الوصابي في وفاة والده رحمه الله.
جاء فيها " الاستاذ الدكتور خالد الوصابي ، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ببالغ الأسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدكم العزيز يومنا هذا رحمه الله.
ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد والدكم بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان.
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