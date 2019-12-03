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محافظ تعز يعزي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة والده

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

محافظ تعز يعزي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة والده

تعز - الخليج 365

بعث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د  خالد الوصابي في وفاة والده رحمه الله.

 

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جاء فيها " الاستاذ الدكتور خالد الوصابي ، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،  ببالغ الأسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدكم العزيز يومنا هذا رحمه الله.

 

ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد والدكم بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان.

 

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